В каких районах Астаны наибольший дефицит школ

На брифинге в службе коммуникаций Астаны руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев назвал районы столицы, где острее всего стоит проблема с дефицитом ученических мест, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы управления, вопрос нехватки школ для Астаны не теряет актуальности.

"По поводу нехватки школ – этот вопрос постоянно поднимается. Сегодня в городе дефицит мест, более 26 тысяч. В этом году мы ведем строительство 11 школ. Три школы введут в эксплуатацию к учебному году, к 1 сентября. Оставшиеся восемь школ – их строительство завершат до конца этого года". Касымхан Сенгазыев

При этом чиновник отметил, что проблема нехватки школ наблюдается в двух районах – Есильском и районе Нура.

"Для решения проблемы уже начали реализацию проекта "Комфортные школы". В этих двух районах построят 15 школ. В Есильском районе шесть школ и в районе Нура девять школ построят в рамках проекта "Комфортные школы". Касымхан Сенгазыев

Что касается трехсменных школ, то в Астане их восемь, а переуплотненных – 18.

"Трехсменных школ больше наблюдается в районе Нура, Есильском и Алматинском районах. Для решения вопроса как раз-таки в рамках проектирования и определения земельных участков для "Комфортных школ" мы учли именно те районы, где у нас находится больше школ с трехсменным обучением. После ввода "Комфортных школ" полностью ликвидируют вопрос трехсменных школ". Касымхан Сенгазыев

По данным акимата, в новом учебном году в общеобразовательные школы города приняли 26 650 первоклассников. До 1 сентября общее количество учащихся составит 255 тысяч.

На заседании правительства 15 августа первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что из 5620 объектов образования, проверенных на предмет безопасности, нарушения нашли в 2900 учреждениях.