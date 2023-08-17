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В Туркестанской области кладбище оказалось на территории детского лагеря

В Туркестанской области кладбище оказалось на территории детского лагеря Фото: скриншот с видео
В Туркестанской области сельский погост с трехсотлетней историей оказался на территории детского лагеря, и теперь на нем не могут хоронить без разрешения руководства, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, теперь, чтобы прочитать Коран или провести погребение, людям приходится часами стоять перед воротами и просить у дирекции лагеря разрешение. А попав на территорию, ужасаются тому, что между надгробных плит гуляют дети или выпивают взрослые. Возмущенные таким положением сельчане не раз обращались к чиновникам. Те признают, что их предшественники совершили ошибку. И даже знают, как ее исправить. Но когда кладбище все-таки отделят от зон отдыха, никто сказать не может.

"Мы отправляли несколько раз письма в Министерство просвещения и Министерство финансов о том, что нужно вернуть землю в районный фонд. Решение зависит от них, они должны совместно решить вопрос. После мы сделаем для кладбища отдельный госакт, и проблема будет решена", – объясняет главный специалист отдела земельных отношений Толебийского района Даулет Исабекулы.

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Елена Вебер
Туркестанская область
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