Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали информацию о финансовой помощи пенсионерам из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Комментарий 17 августа 2023 года опубликовали в Telegram-канале ведомства:

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что в соответствии с постановлением правительства РК всем пенсионерам будет оказана финансовая помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги, не соответствует действительности".

В Минтруда отметили, что данная информация носит фейковый характер, "так как постановление о дотационной финансовой помощи правительством Казахстана не принималось".

"Вместе с тем сообщаем, что местными исполнительными органами в соответствии с законом "О жилищных отношениях" за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам) предоставляется жилищная помощь для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища и предельно допустимым уровнем расходов". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что подать документы на назначение жилищной помощи можно через портал egov.kz или в центре обслуживания населения.

"Более подробную информацию можно получить по ссылке", – добавили в пресс-службе Минтруда.

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С 1 июля 2023 года в Казахстане повысили тарифы на коммунальные услуги. В правительстве страны 13 июля рассказали, кто может рассчитывать на компенсацию части затрат на комуслуги, предусмотренную в рамках оказания государственной жилищной помощи.