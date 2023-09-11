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Жители Актау попытались перекрыть дорогу из-за отключения электричества

лампочка Фото: freepik
Жители двух домов в 33 микрорайоне Актау попытались перекрыть дорогу в знак протеста на постоянное отключение электричества, сообщает Zakon.kz.

Отключение электричества произошло вечером 9 сентября и затронуло дома №6 и 7 в 33 микрорайоне, пишет Lada.kz.

"Света нет больше суток. Снова затеяли "веерное" отключение? Почему всем так безразлично?" – обратились жители.

К 22:00 жители дома №7 вышли на улицу выразить протест и пытались перекрыть дорогу. На место прибыли сотрудники полиции.

В городском акимате сообщили, что ГКП "АУЭС" работает над устранением аварийного отключение в 33 микрорайоне. В результате проверки были выявлены шесть повреждений в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22.

"Ночью лаборатория провела работы по поиску места повреждения и устранения. Для этого пришлось копать землю спецтехникой и проводить осмотр кабеля. В настоящее время несколькими бригадами в две смены проводятся работы по восстановлению. Для восстановления электроснабжения необходимо заменить 15 метров кабеля и провести испытание. Уважаемые жители города, просим отнестись с пониманием и проявить терпение. Ведутся все необходимые работы по восстановлению электроснабжения", – сообщили в акимате Актау.

8 сентября спасателям поступил звонок от очевидцев, что 17-летний мальчик упал с крыши дома 59 в 16 микрорайоне Актау. Играя, он провалился в пустоту посреди двух многоэтажных домов и застрял.

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