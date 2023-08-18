Маршруты ряда автобусов вновь изменили в Алматы

Фото: Zakon.kz

В связи с дорожно-ремонтными работами по ул. Шаляпина на период с 18 по 20 августа в Алматы временно изменили маршруты ряда автобусов, сообщает Zakon.kz.

Изменение городских маршрутов: №4 – в северном направлении – ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – далее по схеме; В обратном направлении – ул. Шаляпина – ул. Яссауи – ул. Кунаева – ул. Рыскулова – далее по схеме;

№15 – в южном направлении – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – далее по маршруту; В обратном направлении – ул. Шаляпина – ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – далее по маршруту;

№44 – в западном направлении – ул. Шаляпина – ул. Яссауи – ул. Жандосова – ул. Рыскулова – далее по схеме; В обратном направлении – ул. Грозы – ул. Жандосова – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – далее по маршруту;

№50 – в южном направлении – ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – далее по схеме; В обратном направлении – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи – далее по схеме;

№110 – в южном направлении – ул. Аспандиярова – пр. Абая – разворот на ул. Момышулы – далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Ст. м. "Бауыржан Момышулы" (северная); В обратном направлении – начало с к/п "Ст.м. Бауыржан Момышулы" – пр. Абая – ул. Аспандиярова – далее по схеме;

№137 – в восточном направлении – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – далее по схеме; В обратном направлении – ул. Шаляпина – ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – далее по схеме. Ранее акимат города предоставил временный график движения маршрутов с 15 августа по 15 ноября.

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