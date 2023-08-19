Смаилов встретился с семьями погибших на шахте "Казахстанская"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава правительства выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров.

"Мы разделяем вашу скорбь и тяжесть потери", — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по поручению президента создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.

"Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца". Алихан Смаилов

В ходе встречи было отмечено, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя. В частности, пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.

Вместе с тем семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.

В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении.

Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.

Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".

Как отметил премьер-министр, в настоящее время на "АрселорМиттал Темиртау" завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.

Также в ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков. Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

Также премьер посетил пострадавших горняков в многопрофильной больнице в Караганде.

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.

Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область для встречи с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". В городе Шахтинске Смаилов в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются.

