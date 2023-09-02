В Уральске состоялось чествование деятелей спорта Западно-Казахстанской области

Национальный Олимпийский комитет РК в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане проводит цикл мероприятий в регионах, сообщает Zakon.kz.

Спортивной гордостью Западно-Казахстанскаой области является Екатерина Ларионова. В 2016 году спортсменка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио в женской борьбе. Большие надежды подает Мария Бровкова, дважды выигравшая юниорский чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. С этого региона начал свой спортивный путь шорт-трекист Нурберген Жумагазиев. Бронзовый призер Азиатских игр в прошлом году возглавил сборную Казахстана.

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые дали нам возможность почувствовать вкус спортивной победы и внесли за прошедшие 30 лет значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан.

Фото: Национальный Олимпийский комитет РК

Юбилейными медалями и благодарственными письмами были награждены Екатерина Ларионова (бронзовый призер ОИ-2016), Мария Бровкова (чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров), именитый тренер по дзюдо и пара дзюдо Бердыгали Тулегенов, чемпион Азиатских игр по гребле на байдарках и каноэ Алексей Дергунов и другие деятели спорта, внесшие вклад в развитие Олимпийского движения в Казахстане.



В рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане НОК РК планирует посещение всех регионов страны. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Для информации:

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан. Еще одной целью Национального Олимпийского комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Первым президентом НОК РК стал Тимур Досымбетов. Действующим главой является Тимур Кулибаев.