В Жетысуской области пылал сеновал

В селе Бастобе Жетысуской области на территории частного жилого дома произошло загорание 500 тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы тушили этот пожар и параллельно производили проливку соседних территорий, предупреждая дальнейшее распространение огня.

Таким образом пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

В одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска 29 октября на втором этаже в квартире также произошел пожар.