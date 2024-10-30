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Законодательство РК

В Жетысуской области пылал сеновал

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 06:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Бастобе Жетысуской области на территории частного жилого дома произошло загорание 500 тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы тушили этот пожар и параллельно производили проливку соседних территорий, предупреждая дальнейшее распространение огня.

Таким образом пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 06:32

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

В одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска 29 октября на втором этаже в квартире также произошел пожар.

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