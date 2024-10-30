В Жетысуской области пылал сеновал
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Бастобе Жетысуской области на территории частного жилого дома произошло загорание 500 тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы тушили этот пожар и параллельно производили проливку соседних территорий, предупреждая дальнейшее распространение огня.
Таким образом пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.
В одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска 29 октября на втором этаже в квартире также произошел пожар.
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