Родителей первоклашек заставили покупать рабочие тетради в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Илийском районе Алматинской области родители учеников начальных классов заявили о том, что им пришлось самим покупать рабочие тетради детям, хотя они не должны этого делать, сообщает Zakon.kz.
Свое возмущение родители высказали в социальных сетях.
По словам родителей, сразу в нескольких школах Илийского района заставляют покупать рабочие тетради в преддверии начала учебного года.
"Насколько я знаю, школы должны сами покупать рабочие тетради. Мы идем в первый класс и нам сказали купить. Такая же ситуация и в нулевом классе. Деньги закладываются, а распределяют, наверное, их не на должном уровне, все зависит от директора", – пишут родители.
В отделе образования Илийского района корреспонденту Zakon.kz рассказали, что учителя не имеют права заставлять покупать рабочие тетради.
"Дополнительно приобретать рабочие тетради первоклассникам не нужно. Для 2-4 классов рабочая тетрадь идет как учебно-методический комплекс. Поскольку обязательным это не является, учителя не имеют права требовать покупать их", – сообщили в районном отделе образования.
В случае принудительного закупа рабочих тетрадей и книг специалисты просят обращаться с жалобами в местные отделы образования.
Ранее руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала, имеют ли право учителя заставлять родителей покупать рабочие тетради.
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