Родителей первоклашек заставили покупать рабочие тетради в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

В Илийском районе Алматинской области родители учеников начальных классов заявили о том, что им пришлось самим покупать рабочие тетради детям, хотя они не должны этого делать, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: