Сколько иностранцев работает в Казахстане

Данные по количеству иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в Казахстане, предоставили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 1 октября 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 534 иностранных граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МТСЗН РК 30 октября 2023 года.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

515 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2717 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6332 и 680 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1897 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2393 человека.

"На данный момент в Казахстане насчитывается 1529 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 471,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,9% от общей численности работников". Пресс-служба МТСЗН РК

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4887 человек (34,5%),

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1637 человек (11,5%),

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек (9,6%),

обрабатывающей промышленности – 1219 человек (8,3%),

профессиональной, научной и технической деятельности – 896 человек (6,3%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3944 человек (27,8%),

Узбекистан – 1714 человек (12,1%),

Индия – 1326 человек (9,3%),

Турция – 1288 человек (9,1%).

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

Материал по теме Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше

Ранее сообщалось, что в Казахстане стало меньше трудовых мигрантов. Если по состоянию на 1 сентября 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны осуществлял трудовую деятельность 14 571 иностранный гражданин, то месяцем ранее их количество составляло 14 702. Подробнее по ссылке выше.