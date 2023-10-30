Сколько иностранцев работает в Казахстане
"По состоянию на 1 октября 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 534 иностранных граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МТСЗН РК 30 октября 2023 года.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 515 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2717 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6332 и 680 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1897 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2393 человека.
"На данный момент в Казахстане насчитывается 1529 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 471,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,9% от общей численности работников".Пресс-служба МТСЗН РК
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4887 человек (34,5%),
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1637 человек (11,5%),
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек (9,6%),
- обрабатывающей промышленности – 1219 человек (8,3%),
- профессиональной, научной и технической деятельности – 896 человек (6,3%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 3944 человек (27,8%),
- Узбекистан – 1714 человек (12,1%),
- Индия – 1326 человек (9,3%),
- Турция – 1288 человек (9,1%).
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.
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Ранее сообщалось, что в Казахстане стало меньше трудовых мигрантов. Если по состоянию на 1 сентября 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории страны осуществлял трудовую деятельность 14 571 иностранный гражданин, то месяцем ранее их количество составляло 14 702. Подробнее по ссылке выше.
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