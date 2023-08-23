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Нарушения на рынке "Алтын Орда": в бюджет взыскали почти 170 млн тенге

Нарушения на "Алтын Орде": в бюджет взыскали почти 170 млн тенге Фото: pixabay
Департамент государственных доходов по Алматинской области отчитался об итогах проверки, которую провел на рынке "Алтын Орда" еще в июне. По итогам инспекции в бюджет поступило 169,6 млн тенге налогов без учета пени, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов, по итогам хронометражного обследования ТОО "Altyn Orda New Company" представило дополнительную налоговую отчетность за IV квартал прошлого года, задекларировав доход в 530,4 млн тенге. Компания выплатила 63,6 млн тенге по НДС и 106 млн тенге по КПН.

В ведомстве отметили, что при проверке рынка выявили точки, где расчеты вели без контрольно-кассовой аппаратуры (в том числе на входе и в бухгалтерии). После инспекции дополнительно зарегистрировали четыре контрольно-кассовые машины. Благодаря разъяснительной работе на "Алтын Орде" добровольно получили статус ИП 742 торговца, которые также зарегистрировали свои контрольно-кассовые аппараты.


"Совместно с сотрудниками Департамента полиции по Алматинской области на рынке "Алтын Орда" также провели тематическую (рейдовую) проверку по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах. Установлены 12 физических лиц, материалы по ним передали в суд", – отметили в Комитете госдоходов.

Помимо этого, сотрудники ДГД привлекли к административной ответственности трех торговцев. Одного из них оштрафовали за то, что он вел предпринимательскую деятельность без регистрации, разрешения и уведомления. Еще двоих – за то, что они занижали фактическую стоимость товара.

Ранее предприниматели, работающие на рынке "Алтын Орда", пожаловались, что за лучшие торговые места у них требуют до 1,5 млн тенге.

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Комитет государственных доходов Алматинская область
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