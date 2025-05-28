#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

1 июня стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 16:26 Фото: akorda.kz
С целью выявления и привлечения талантливой молодежи в систему государственного управления в текущем году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом 28 мая 2025 года Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС).

С 1 июня на сайте pkrezerv.gov.kz начнется прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв. Прием документов продлится до 30 июня текущего года.

Принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком c сертификатом не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет.

В этом году отбор будет осуществлен по следующим направлениям:

  • Социальная политика и гражданское общество.
  • Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика.
  • Экономическая и финансовая политика.
  • Цифровизация.
  • Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды.
  • Внешняя политика и инвестиции.

При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.

Отбор состоит из 6 этапов:

  • Прием документов кандидатов.
  • Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией.
  • Решение ситуационных задач.
  • Оценка компетенций.
  • Собеседование в Экспертной комиссии.
  • Заседание Национальной комиссии.

По итогам в резерв будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в резерв планируется после 25 октября текущего года.

16 мая 2025 года председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай рассказал об этапах и особенностях очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана
Общество
17:01, Сегодня
420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана
Шубар подключен к газу: еще один шаг к комфорту в сельской местности
Общество
16:32, Сегодня
Шубар подключен к газу: еще один шаг к комфорту в сельской местности
Дело о хищениях в Федерации футбола: возмещено около 2 млрд тенге
Общество
16:19, Сегодня
Дело о хищениях в Федерации футбола: возмещено около 2 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: