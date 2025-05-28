1 июня стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

С целью выявления и привлечения талантливой молодежи в систему государственного управления в текущем году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом 28 мая 2025 года Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по делам государственной службы (АДГС).

С 1 июня на сайте pkrezerv.gov.kz начнется прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв. Прием документов продлится до 30 июня текущего года.

Принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком c сертификатом не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет.

В этом году отбор будет осуществлен по следующим направлениям:

Социальная политика и гражданское общество.

Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика.

Экономическая и финансовая политика.

Цифровизация.

Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды.

Внешняя политика и инвестиции.

При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.

Отбор состоит из 6 этапов:

Прием документов кандидатов.

Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией.

Решение ситуационных задач.

Оценка компетенций.

Собеседование в Экспертной комиссии.

Заседание Национальной комиссии.

По итогам в резерв будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в резерв планируется после 25 октября текущего года.

16 мая 2025 года председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай рассказал об этапах и особенностях очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.