1 июня стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв
С 1 июня на сайте pkrezerv.gov.kz начнется прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв. Прием документов продлится до 30 июня текущего года.
Принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком c сертификатом не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет.
В этом году отбор будет осуществлен по следующим направлениям:
- Социальная политика и гражданское общество.
- Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика.
- Экономическая и финансовая политика.
- Цифровизация.
- Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды.
- Внешняя политика и инвестиции.
При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.
Отбор состоит из 6 этапов:
- Прием документов кандидатов.
- Оценка способности работать с текстовой и числовой информацией.
- Решение ситуационных задач.
- Оценка компетенций.
- Собеседование в Экспертной комиссии.
- Заседание Национальной комиссии.
По итогам в резерв будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в резерв планируется после 25 октября текущего года.
16 мая 2025 года председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай рассказал об этапах и особенностях очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.