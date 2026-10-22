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Происшествия

Выломали забор частного дома: серьезный конфликт расследуют в Алматинской области

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 09:38 Фото: pexels
Жительница Илийского района Алматинской области заявила, что семье пришлось защищаться от разъяренной толпы, которая сломала железный забор их дома, сообщает Zakon.kz.

В кадре казахстанка показывает поврежденное имущество.

"Они сломали нам все железо. Нам приходится защищаться. Дети боятся", – отмечает она видео.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что инцидент произошел еще неделю назад, 14 октября 2026 года, в селе Косозен.

Известно, что по факту хулиганства возбуждены уголовные дела.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов все участники конфликта задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по уголовным делам проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как заверили стражи порядка, действиям каждого участника будет дана соответствующая правовая оценка.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее мы рассказывали, что поход за покупками в один из магазинов Актобе закончился для местного жителя госпитализацией с ножевыми ранениями. Причиной разборки стала ревность: муж продавщицы напал на постоянного клиента, который проигнорировал его требование обходить магазин стороной.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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