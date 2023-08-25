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Подрядчика накажут за поврежденную дорогу на аль-Фараби в Алматы

Подрядчика накажут за поврежденную дорогу на аль-Фараби в Алматы Фото: скриншот видео
В Алматы в результате подмыва грунта было повреждено дорожное полотно на участке проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, 24 августа в вечернее время в городе в результате подмыва грунта было повреждено дорожное полотно на участке проспекта аль-Фараби (правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол) из-за незаконной врезки в канализационную систему подрядной организацией ТОО "Парсек ltd", занимающейся прокладкой инженерных сетей для строительства Музея современного искусства.

"Городскими службами для обеспечения безопасности дорожного движения произведен оперативный ремонт поврежденного участка (вскрытие и засыпка пустоты с дальнейшим восстановлением асфальтобетонного покрытия)", – говорится в сообщении. 

Как отметили в акимате, прокладка трубы (диаметром 50 см) велась методом подкопа от колодца со стороны музея до колодца на проезжей части, при этом грунт при обратной засыпке должным образом не был утрамбован, что в итоге вызвало повреждение целостности дорожного полотна (крайняя полоса).


Подрядчик будет наказан и приняты соответствующие административные меры.

"Восстановление дорожного полотна будет выполнено за его счет. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ширину полосы планируется произвести 26 августа с 23:00 до 06:00 с частичным перекрытием проезжей части (правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол)",– говорится в сообщении. 

Ранее акимат Алматы доложил о замене 3% бордюров на аль-Фараби.

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