Женщину нашли мертвой у обочины: в Костанае задержали подозреваемого

В Костанае женщина погибла под колесами авто. Неизвестный сбил ее и скрылся с места преступления. Тело рано утром обнаружили проезжавшие мимо водители, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, окровавленная 35-летняя жительница Лисаковска лежала у обочины. Когда ее нашли, она уже не подавала признаков жизни. Полиция сразу же объявила план "Перехват". И спустя пару часов нашла предполагаемого 42-летнего преступника. У его белого кроссовера от удара отлетела часть бампера. Сейчас следователи выясняют, как произошла авария и мог ли водитель спасти женщину, если бы не сбежал.

"Автомобиль в кратчайшие сроки установлен в городе Костанае. Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Старший инспектор отдела информационной политики ДП Костанайской области Екатерина Рабцун

Ранее сообщалось, что тело пропавшего четырехлетнего ребенка нашли на стройке в Кокшетау.