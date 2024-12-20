Почти 100 смертей: полиция Алматы обратилась к горожанам

С начала 2024 года в Алматы зарегистрировали 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6504 человека получили травмы, 94 погибли, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 декабря рассказали в пресс-службе ДП города.

"Основные причины ДТП – сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. Всем известно, что законодательством ужесточена ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водители, лишенные прав управления автотранспортом, которые сели за руль, будучи в опьянении, привлекаются к уголовной ответственности и лишаются свободы сроком до пяти лет, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами", – отметили в полиции.

В этом году в Алматы за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека, а также за пьяную езду без прав задержаны и взяты под стражу 120 водителей.

"Уважаемые граждане! Призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: быть бдительными, управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и техническое состояние машины, а также дорожные и метеорологические условия. Помните, от вашей дисциплинированности на дороге зависит дорожная безопасность, то есть жизнь и здоровье участников дорожного движения", – обратились в полиции к водителям и пешеходам.

19 декабря полиция Алматы обратилась к горожанам по поводу необходимости регистрироваться по месту жительства.