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События

Одну из улиц Астаны частично перекроют на несколько дней

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 20:04 Фото: Zakon.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту улицы Карталы на участке от улицы М. Дулатова до улицы Окжетпес, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением работ с 18 по 25 апреля будет частично перекрыто движение на данном участке дороги. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат города Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – сообщили в столичном управлении транспорта.

Ранее в акимате Астаны рассказали, что начинаются строительные работы на улице Куйши Дина на участке между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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