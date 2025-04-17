Одну из улиц Астаны частично перекроют на несколько дней

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту улицы Карталы на участке от улицы М. Дулатова до улицы Окжетпес, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением работ с 18 по 25 апреля будет частично перекрыто движение на данном участке дороги. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат города Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – сообщили в столичном управлении транспорта.

Ранее в акимате Астаны рассказали, что начинаются строительные работы на улице Куйши Дина на участке между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

