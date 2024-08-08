Мощный град обрушился на Астану
Фото: pixabay
В Казнете пользователи 8 августа публикуют видео и фото, на которых видно, как мощный град обрушился на Астану, сообщает Zakon.kz.
На фото видно, что град размером с перепелиное яйцо повредил машины.
Также пользователи опубликовали видео, на котором огромные тучи надвигаются на город.
"Это было очень страшно, я думала, мои окна сейчас полетят с 10-го этажа. Град был просто огромным", – поделились своими эмоциями жители Астаны.
Также на кадрах видно, как град сильно бьет по автомашинам, которые едут по дороге.
Отметим, что ранее синоптики предупреждали астанчан о грозе и сильном ветре с порывами до 15-20 м/с.
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