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Мощный град обрушился на Астану

Мощный град обрушился на Астану, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 18:56 Фото: pixabay
В Казнете пользователи 8 августа публикуют видео и фото, на которых видно, как мощный град обрушился на Астану, сообщает Zakon.kz.

На фото видно, что град размером с перепелиное яйцо повредил машины. 


Также пользователи опубликовали видео, на котором огромные тучи надвигаются на город. 

"Это было очень страшно, я думала, мои окна сейчас полетят с 10-го этажа. Град был просто огромным", – поделились своими эмоциями жители Астаны.

Также на кадрах видно, как град сильно бьет по автомашинам, которые едут по дороге. 

Отметим, что ранее синоптики предупреждали астанчан о грозе и сильном ветре с порывами до 15-20 м/с.

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