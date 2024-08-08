В Казнете пользователи 8 августа публикуют видео и фото, на которых видно, как мощный град обрушился на Астану, сообщает Zakon.kz.

На фото видно, что град размером с перепелиное яйцо повредил машины.





Также пользователи опубликовали видео, на котором огромные тучи надвигаются на город.

"Это было очень страшно, я думала, мои окна сейчас полетят с 10-го этажа. Град был просто огромным", – поделились своими эмоциями жители Астаны.



Также на кадрах видно, как град сильно бьет по автомашинам, которые едут по дороге.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали астанчан о грозе и сильном ветре с порывами до 15-20 м/с.