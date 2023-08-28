Какие метеоусловия прогнозируют синоптики в городах Казахстана

По информации РГП "Казгидромет" 28 августа в городах Казахстана неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее мы сообщали, что в Астане и 15 областях страны на понедельник объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильные дожди.