Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в Атырау

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 30 марта лишь в одном городе Казахстана – в Атырау, передает Zakon.kz.

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