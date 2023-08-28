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Из алматинского ТРЦ экстренно эвакуировали посетителей

Из алматинского ТРЦ экстренно эвакуировали посетителей Фото: Zakon.kz
Полиция проверяет ТРЦ Forum в Бостандыкском районе Алматы из-за анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 28 августа, посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра Forum эвакуировали из-за анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах.

"В настоящее время оперативная экстренная служба города Алматы осуществляет проверку ТРЦ Forum, расположенного в Бостандыкском районе. Идет эвакуация посетителей и работников центра. Подключены саперные подразделения, проводится комиссионный осмотр строения", – сообщили в полиции.

Не далее как 16 августа жителей и гостей Алматы экстренно эвакуировали из другого торгово-развлекательного центра, расположенного на ул. Сатпаева.

Обновление от 18:20

Как сообщили в ДП Алматы, в 18:10 проверку ТРЦ Forum завершили. Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.


"Аноним устанавливается и будет привлечен к ответственности", – добавили в полиции.

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Никита Дробны
Алматы
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