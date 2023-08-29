Как в Астане будут устранять подтопления, рассказал столичный аким

Женис Касымбек посетил проблемные участки в столице и рассказал, как городские власти намерены решать проблему с подтоплениями, сообщает Zakon.kz.

"Один из основных проблемных участков, который уходит под воду при дождях, – проспект Улы дала. Здесь очистные сооружения были построены еще 14 лет назад. Нынешней мощности недостаточно. На данный момент разрабатываем проектно-сметную документацию. Действующие очистные сооружения "III - 3" будем расширять. Реализация проекта позволит устранить подтопления не только по пр. Улы дала, но и в новых строящихся районах", – написал градоначальник в Instagram.



Кроме того, по его словам, работы будут проведены по насосным станциям №1/ №2 на участке ул. Калдаякова (район Алматы). Здесь проведена очистка коллектора. Он был заилен на 90%. Также будут проведены работы по доукомплектации насосного оборудования КНС-1, КНС-2; комплексному обследованию отводящего коллектора.

Реализация проекта позволит предотвратить подтопления ул. Калдаякова, Панфилова, Нажимеденова.

Работы по строительству сетей ливневой канализации и очистных сооружений будут проводить на системном уровне. Ранее удалось решить проблему с подтоплениями более чем на 200 проблемных участках.

"Для системного развития дорожно-транспортной сети строим и проектируем мосты, транспортные развязки, улицы. Движение по мосту по пр. Тауелсиздик обеспечим до конца текущего года. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.", – отметил Касымбек.

Он также добавил, что в следующем году планируется приступить к строительству моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).

Ранее сообщалось, что 6 августа сильный дождь затопил улицы столицы. Тогда жители Астаны поспешили поделиться видео стихии в соцсетях. В ДЧС уточнили, что с улиц откачали более 910 куб. м воды.

А 8 августа в результате кратковременных осадков выявлено несколько участков подтопления в Алмалинском и Наурызбайском районах южной столицы. В акимате тогда заверили, что на обоих участках подтопление оперативно ликвидировано.

