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"Скоро с фонарями будем ходить": алматинцы возмущены круглосуточным освещением зданий

"Скоро с фонарями будем ходить": алматинцы возмущены круглосуточным освещением зданий Фото: unsplash
Жительница Алмалинского района Алматы 29 августа 2023 года попросила акима южной столицы Ерболата Досаева принять меры по экономии электроэнергии в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам алматинки, в госучреждениях города свет горит круглосуточно – это суды, прокуратура, полиция.

"У меня душа болит. Прошу ввести жесткую экономию электроэнергии. В связи с этим предлагаю штрафовать за счет зарплаты руководителя. Так дойдет до того, что мы потом будем ходить с фонарями. Свет нужно экономить", – отметила жительница Алмалинского района.

По словам акима, вопрос энергосбережения – приоритет для города, и в ночное время в зданиях должно работать дежурное освещение.

"Мы не являемся энергоизбыточным городом, мы покупаем эту электроэнергию. По государственным органам я пройду и скажу. В ночное время должно быть только, так называемое, дежурное освещение. Я прослежу, чтобы посмотрели, как мы пользуемся электроэнергией и все ли нормально. Но некоторые органы, которые вы перечислили, там есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности, и у них есть собственные требования. Они должны работать в соответствии с этим режимом", – сказал Ерболат Досаев.

Ранее аким рассказал, когда алматинцы смогут пользоваться бесплатными пересадками в автобусах. А также что появится на месте железнодорожной больницы и ТЦ Promenade.

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