Активнее обучать сельчан цифровой грамотности предложили карагандинские общественники
"Тема нашей встречи всегда остается актуальной. Права человека – высшая ценность общества. Конституция страны доказала свою эффективность, демократичность и нацеленность на защиту прав и свобод человека. Сегодня мы собрались для того, чтобы вместе обозначить дальнейшие задачи и перспективы", – сказал заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов.
Был высказан ряд рекомендаций и предложений.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
По мнению общественников, до сих пор есть разрыв между просвещенностью городских и сельских жителей.
Решить вопрос можно с помощью уроков цифровой грамотности и обеспечения необходимой инфраструктуры.
"Зачастую люди в селах не знают, как получить онлайн ту или иную услугу через портал электронного правительства. Ездят для этого в райцентры или город, расходуют ресурсы и время".Ляззат Кожахметова, директор Центра поддержки многодетных семей "Шаңырак", депутат областного маслихата
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Кроме того, обсуждались вопросы повышения экономической активности, возможности самореализации женщин, защиты прав детей.
В завершение круглого стола ряду деятелей вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни региона.