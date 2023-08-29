Активнее обучать сельчан цифровой грамотности предложили карагандинские общественники

В Караганде обсудили вопросы защиты прав граждан. В преддверии Дня Конституции РК в Доме дружбы прошел круглый стол с участием депутатов, представителей НПО, а также уполномоченных по правам человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

"Тема нашей встречи всегда остается актуальной. Права человека – высшая ценность общества. Конституция страны доказала свою эффективность, демократичность и нацеленность на защиту прав и свобод человека. Сегодня мы собрались для того, чтобы вместе обозначить дальнейшие задачи и перспективы", – сказал заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов.

Был высказан ряд рекомендаций и предложений.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По мнению общественников, до сих пор есть разрыв между просвещенностью городских и сельских жителей.

Решить вопрос можно с помощью уроков цифровой грамотности и обеспечения необходимой инфраструктуры.

"Зачастую люди в селах не знают, как получить онлайн ту или иную услугу через портал электронного правительства. Ездят для этого в райцентры или город, расходуют ресурсы и время". Ляззат Кожахметова, директор Центра поддержки многодетных семей "Шаңырак", депутат областного маслихата

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Кроме того, обсуждались вопросы повышения экономической активности, возможности самореализации женщин, защиты прав детей.

В завершение круглого стола ряду деятелей вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни региона.