Токаев раскритиковал подземный переход, построенный в Астане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 29 августа 2023 года на встрече с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур высказался о подземном пешеходном переходе, который построили в Астане, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что был создан институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения.

"Граждане с особыми потребностями должны не только пользоваться льготами, но и иметь возможность активно участвовать в жизни общества. К примеру, в Астане построили подземный пешеходный переход без условий для людей с ограниченными возможностями. Это абсолютно недопустимо". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, уполномоченным разработаны проекты по развитию инфраструктуры для их социальной адаптации.

"Правительству нужно изучить возможность их поддержки и реализации в ближайшее время. Следует законодательно закрепить статус Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Уполномоченному по защите прав предпринимателей отводится важная роль в улучшении бизнес-климата в нашей стране". Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что важно снизить функциональную зависимость представительств от акимов и усилить роль детского омбудсмена при назначении региональных уполномоченных по правам ребенка.

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28 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан".