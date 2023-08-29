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Законодательство РК

Сократить разрыв в возможностях жителей села и города поручил Токаев

Сократить разрыв в возможностях жителей села и города поручил Токаев Фото: amanatpartiasy.kz
29 августа 2023 года на встрече с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, от кого чаще всего поступают жалобы в его администрацию, сообщает Zakon.kz.

Ранее глава государства рассказал, на кого больше всего жалуются казахстанцы.

"Проблемы жителей села поднимаются чаще других в структуре обращений – это вопросы землепользования, распределения пастбищ, доступности и качества инфраструктуры. Ваши усилия по правовой пропаганде должны последовательно сокращать разрыв в возможностях жителей села и города".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, эффективными площадками для повышения правовой грамотности в регионах могут выступить представительства омбудсмена.

"Местные сообщества должны получать подробную информацию о работе по защите прав граждан. Необходимо, чтобы люди могли видеть и оценивать конкретные результаты принимаемых мер. Это приоритетная задача. Выстроенная в Казахстане система уполномоченных должна полностью оправдывать свое назначение. Это работа является важной частью процесса строительства Справедливого Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент раскритиковал подземный пешеходный переход, построенный в Астане, а также заявил, что госорганы, которые проиграли судебные споры с гражданами и бизнесменами, не проводят "домашнюю работу".

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