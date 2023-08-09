Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании
Фото: akorda.kz
9 августа 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, он планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.
"Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение. Здесь задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это во-первых".Касым-Жомарт Токаев
Во-вторых, уточнил президент, необходимо дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.
"Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они недорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом".Президент Казахстана
Токаев отметил, что казахстанцы ждут конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы.
"Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны".Касым-Жомарт Токаев
Утром 9 августа Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.
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