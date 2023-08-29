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В Карагандинской области 30 семей стали новоселами

В Карагандинской области 30 семей стали новоселами Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Особенный подарок ко Дню Конституции получили сельчане в Шетском районе. Тридцать семей из сел Аксу-Аюлы, С.Сейфуллина и поселка Агадырь стали новоселами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Жилье для очередников построено по программе "Сильные регионы – драйвер экономики страны".

Одной из счастливых обладательниц новой квартиры стала Ажар Бакирова из села Аксу-Аюлы. Многодетная мама вместе с супругом стояла в очереди на жилье всего два года.

"У нас четверо детей. Мы жили в съемных домах. И вот наконец наша мечта исполнилась. Нам вручили ключи от дома, в котором три комнаты. Он благоустроенный, с автономным отоплением: котел-неделька в отдельном помещении. Комнаты просторные, светлые, - рассказала Ажар Бакирова. – Мы счастливы и очень благодарны. Теперь у наших детей будет своя комната".
В Карагандинской области 30 семей стали новоселами

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Всего в Аксу-Аюлы к новоселью готовятся четыре многодетные семьи.

В селе имени С. Сейфуллина ключи вручены двум семьям очередников. В посёлке Агадырь ключи от квартир получили 24 семьи. Все новоселы относятся к социально уязвимым категориям населения.

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Анастасия Московчук
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