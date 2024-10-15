Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей
Об этом стало известно 15 октября 2024 года из заявления акимата Талгарского района.
"За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгара – Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара – Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей", – отмечено в публикации.
В дополнении говорится, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.
Бахыт Куришбеков победил на выборах акима Талгара в июне 2022 года. До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.
Прекращение служебных полномочий Куришбекова и Сагындыка произошли после трагических событий в городе.
В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Позднее, ночью 12 октября, в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.
Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль генеральный прокурор Берик Асылов.