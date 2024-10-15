Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей

Акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка освободили от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 15 октября 2024 года из заявления акимата Талгарского района.

"За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгара – Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара – Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей", – отмечено в публикации.

В дополнении говорится, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.

Бахыт Куришбеков победил на выборах акима Талгара в июне 2022 года. До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.

Прекращение служебных полномочий Куришбекова и Сагындыка произошли после трагических событий в городе.

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