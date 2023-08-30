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В Жетысу ко Дню Конституции восстановили Дом культуры

дом культуры Фото: пресс-служба акима области Жетысу
Ко Дню Конституции в области Жетысу после капитальной реконструкции распахнул свои двери Дом культуры на 220 мест.
"Это стало хорошим долгожданным подарком к празднику для порядка двух тысяч жителей села Жоламан Кербулакского района, ведь имеющееся там здание учреждения культуры было построено в 1962 году, давно обветшав, оно было заброшено и не действовало с 90-х годов", – сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Поздравив жителей с Днем Конституции, аким района Канат Есболатов отметил, что, оказывая необходимые услуги населению, обновленный Дом культуры сыграет важную роль в культурно-просветительском воспитании молодежи, объединяя жителей во время праздников, став центром различных мероприятий по случаю хороших новостей и различных важных событий, связанных с социально-экономическим развитием района и области.

церемония открытия

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Отметим, по данным акимата Кербулакского района, на реконструкцию объекта было направлено 468 млн тенге, работы были начаты весной текущего года и проведены ТОО "ГрадСтройСервис". Объект укомплектован всем необходимым для продуктивной работы оборудованием. Имеется зал на 220 мест, библиотека, книжный фонд которой составляет 11 400 книг. Будут проведены и работы по благоустройству прилегающей территории. Планируется высадить цветы и более 30 плодовых деревьев.

Напомним, Дом культуры был открыт накануне, в честь этого была организована яркая концертная программа.

люди

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

К слову, праздничные мероприятия ко Дню Конституции в областном центре – городе Талдыкорган – пройдут сегодня вечером в парке "Жастар". В концертной программе "Ел тірегі, ел бақыт – Ата Заң!" примут участие солисты и творческие коллективы области, а также звезды казахстанской эстрады.

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