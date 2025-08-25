Около 9 тысяч детей получат в Шымкенте пособия ко Дню Конституции
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте к Дню Конституции назначили единовременную социальную выплату детям с особыми потребностями и оставшимся без родительской опеки, сообщает Zakon.kz.
По решению местного маслихата, им будет оказана финансовая помощь в размере от 5 до 20 месячных расчетных показателей, передает телеканал "Хабар". Список граждан этой категории формируется на основе единой базы, и средства автоматически перечисляются на счет родителей или законных представителей.
"В общей сложности, поддержку получат около девять тыс. детей", – говорится в репортаже.
Ответственные за сферу порекомендовали гражданам, переехавшим в город или временно пребывающим в другом регионе, проверить свою регистрацию.
На днях в Шымкенте для молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана прошел лагерь дружбы.
