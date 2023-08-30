Какую погоду прогнозируют в Казахстане в последний день лета
По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. На юго-западе, юге страны – пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке РК ожидается туман"."Казгидромет".
В Жамбылской области, на востоке, в центре Кызылординской области, на северо-западе страны, юге, в Атырауской, в северной половине Алматинской, на западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской, Карагандинской, области Ұлытау, на юге, в области Абай, на западе, севере, в области Жетысу, на северо-востоке, в центре также сохраняется высокая пожарная опасность.
Какой будет погода в Казахстане в первые дни осени. Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 августа – 2 сентября 2023 года.