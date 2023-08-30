Какую погоду прогнозируют в Казахстане в последний день лета

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 31 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. На юго-западе, юге страны – пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке РК ожидается туман". "Казгидромет".

В Жамбылской области, на востоке, в центре Кызылординской области, на северо-западе страны, юге, в Атырауской, в северной половине Алматинской, на западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской, Карагандинской, области Ұлытау, на юге, в области Абай, на западе, севере, в области Жетысу, на северо-востоке, в центре также сохраняется высокая пожарная опасность.

Какой будет погода в Казахстане в первые дни осени. Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 августа – 2 сентября 2023 года.

