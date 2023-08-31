Житель Петропавловска построил в квартире огромную лодку, чтобы ее вынести понадобился подъемный кран

23 года строил плавательный аппарат в своей квартире житель Петропавловска Евгений, конструкция получилась настолько большой, что для тот, чтобы вынести лодку на улицу понадобился высотный кран и помощники, сообщает Zakon.kz.

Строить лодку в собственной квартире умелец из Петропавловска Евгений начал еще в 2000-м году. За 23 года лодка стала почти полноценным плавательным средством, однако еще требует доработок. Ими мужчина намерен заняться уже на земле, рассказывает аккаунт Skopetro.

Для того, чтобы вынести лодку на улицу для дальнейшего строительства и после уже – эксплуатации, петропавловцу пришлось заказать высотный кран, который доставал конструкцию через балкон.





Как рассказал сам умелец, строил он лодку в свободное от работы время в квартире. Мог бы, признается, и в гараже, но там он оставляет свой автомобиль. К тому же, зимой в квартире заниматься любимым делом гораздо приятнее.

Решение вынести лодку, которая называется "Славия 2000", мастер принял не просто так: дата была приурочена к его дню рождения.

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