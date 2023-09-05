Жителям Петропавловска запретили пить воду из-под крана

Жителей Петропавловска предостерегли от употребления воды из-под крана для питья и приготовления пищи. Это связано с работами по профилактической промывке водопроводных сетей, сообщает Zakon.kz.

О временной непригодности водопроводной воды для питья горожан предупредили в ТОО "Кызылжар су". Представители коммунального предприятия отметили, что в Петропавловске будут проводить профилактические работы по промывке и дезинфекции водопроводных сетей.

Как сообщили в компании, работы продлятся с 0:00 9 сентября до 18:00 10 сентября. В эти дни воду из-под крана будет опасно пить.





"Просьба произвести необходимый запас воды на указанный период. В период проведения профилактической промывки сетей использование воды из крана или водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено", – подчеркнули в ТОО "Кызылжар су".

Ранее без воды на длительный срок осталась часть Медеуского района Алматы. Водоснабжение там полностью восстановили лишь в начале августа.