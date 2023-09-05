Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителям Петропавловска запретили пить воду из-под крана

Жителям Петропавловска запретили пить воду из-под крана Фото: pexels
Жителей Петропавловска предостерегли от употребления воды из-под крана для питья и приготовления пищи. Это связано с работами по профилактической промывке водопроводных сетей, сообщает Zakon.kz.

О временной непригодности водопроводной воды для питья горожан предупредили в ТОО "Кызылжар су". Представители коммунального предприятия отметили, что в Петропавловске будут проводить профилактические работы по промывке и дезинфекции водопроводных сетей.

Как сообщили в компании, работы продлятся с 0:00 9 сентября до 18:00 10 сентября. В эти дни воду из-под крана будет опасно пить.


"Просьба произвести необходимый запас воды на указанный период. В период проведения профилактической промывки сетей использование воды из крана или водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено", – подчеркнули в ТОО "Кызылжар су".

Ранее без воды на длительный срок осталась часть Медеуского района Алматы. Водоснабжение там полностью восстановили лишь в начале августа.

Читайте также

Новая досуговая зона появилась в Алматы

За какие нарушения МЧС оштрафовало почти 700 казахстанских водителей

Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года

Никита Дробны
Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления