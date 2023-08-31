Самый безопасный аул находится в Актюбинской области

Село Тассай Хромтауского района Актюбинской области называют одним из самых безопасных в стране. За последние два года тут не произошло ни одного преступления, сообщает Zakon.kz.

За два последних года в селе Тассай, что в Актюбинской области, не было зафиксировано преступлений. Именно поэтому местные жители отвыкли закрывать дома даже на ночь. Настолько в ауле безопасно, передает КТК.

"Преступлений… не помню я такого у нас. Уже мне 75 лет, и всё здесь. В Степном жил, теперь здесь, уже 35 лет. Никаких нет происшествий, нормально всё". Валерий Анучин, житель села



"У нас сам по себе поселок очень тихий, хороший. Все люди живут с пониманием и помощью друг к другу. И насчет преступности: как таковой и не было даже. Люди спокойно ходят. Можно сказать, практически дома не закрывают". Бекзат Шайжанов, житель села

Нулевой уровень преступности отмечает и местный участковый. Несмотря на спокойную обстановку, работу для себя он находит. Например, воспитывает подрастающее поколение.

"Работаю здесь третий год. За все это время не было никаких происшествий. Несмотря на это, остаюсь на службе с утра до ночи. Совместно с акимом округа, с работниками школы проводим рейды и разъяснительную работу с населением. Раз в неделю беседую с молодежью, помогаю воспитывать подрастающее поколение". Райымбек Онгарбаев, участковый инспектор Тассайского сельского округа

Стоит отметить, что в Талассе, в отличие от других аулов, где нет преступности, от алкоголя не отказывались. Без небольшой порции спиртного тут праздники не обходятся, отмечают сельчане. Но все – в меру.

К слову, подобных сел в Актюбинской области насчитывается 14. И везде нулевой уровень преступлений, сообщает телеканал.

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