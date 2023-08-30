Казахстанскими сайгаками заинтересовались зоопарки мира

Зоопарки разных стран мира проявляют повышенный интерес к казахстанским сайгакам. Франция даже запросила две пары. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как алматинцам удалось приручить свободолюбивое животное и впервые за всю историю человечества получить его приплод в неволе.

Зоопарк Алматы вплотную работает со всем миром. В настоящее время иностранцы проявляют особенный интерес к сайгакам. Их интересует, как казахстанцам впервые удалось содержать и разводить степных животных в неволе.

"Мы работаем с Европой, Азиатским регионом. В то же время страны, которые заинтересованы в наших животных, в первую очередь обращаются в зоопарк Алматы. В настоящее время большой интерес вызывают сайгаки. Их приручить и адаптировать очень сложно, потому что эти животные степные. Они любят свободу, им нужна большая территория для разгона и бега. Чтобы сайгака приручить нужно выхаживать именно с детеныша. Мы первый зоопарк в мире, который это сделал и получил приплод. По этому вопросу к нам уже обращаются ОАЭ и страны Европы. Допустим, из Франции связались, говорят хотят программу создать по сайгакам и для этого попросили две пары". Руководитель международного отдела Айман Едгебаева

Руководитель международного отдела Айман Едгебаева также рассказала, какие особенности есть при ввозе животных из других стран.

"Я должна была получить рогатого ворона из Голландии, но территория Голландии неблагополучная по птичьему гриппу. Поэтому на этом вопросе поставлен крест. Хотя я два года добивалась этого. А теперь мне не дадут ветеринарное разрешение на ввоз. А в Казахстане есть регионализация по ящуру. Такие моменты затрудняют работу перевозки зверей". Руководитель международного отдела Айман Едгебаева

Кроме того, заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев прокомментировал состояние снежного барса, которого недавно выпустили на свободу.

"Он выпущен на территории Иле-Алатауского национального парка. Спутниковый ошейник показал, что снежный барс несколько раз уходил в сторону Кыргызстана, но снова вернулся. Обитает он сейчас на казахстанской территории. Хорошо адаптировался". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

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По словам Агбая Ажибаева, ежегодно в зоопарк Алматы казахстанцы приносят до 100 животных, это тяжелым бременем оборачивается на постояльцах.

"В конце года мы закладываем "кошелек" на те животные, которые у нас обитают и планируем взять. А тут получается еще дополнительно приходят и их нужно кормить. Мясо сами знаете не дешевое. В таких случаях мы вынуждены перестраиваться и отнимать кусок еды у других животных". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

Например, в этом году в зоопарк Алматы из области передали два львенка. Из-за того, что маленькие хищники содержались в неправильных условиях, они отстают в развитии.

"Им повезло, как раз мы одного тигра отправили в другой зоопарк, поэтому его еда досталась львятам. Львята слабые. Их рано отняли от родителей. Жили они не в комфортных условиях. Поэтому отстают в росте, координация и походка с нарушениями. Видимо эти львята получены за счет близкородственного спаривания. Мы сейчас ведем переговоры, представитель Армении заинтересовался ими, если заберет, отдадим ему, если нет, то передадим в другой зоопарк". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

Агбай Ажибаев недоумевает, почему люди, зная, что законодательством запрещено хищников содержать дома, все равно берут их. В итоге делают из зверей больных и передают зоопарку.

"Недавно привезли лису, у нее был перелом позвоночника, задняя часть не работает. Мы сделали рентген, убедились, что бесполезно лечить ее. Чтобы не мучилась скорей всего усыпим ее". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

Между тем в зоопарке уже готовятся к зиме. В скором времени начнется строительство журавлиного ряда.

"Пока мы очистили территорию от старых домиков, которые были построены в 70-е года. Они эстетически были не красивые и практически в них не стоило содержать зверей, поэтому мы снесли эти дома. Хотим сделать современные 3D ограждения. В течение 1,5 месяца завершим работы. Раньше зимние помещения находились вдали от пешеходной дорожки, поэтому мы делаем так, чтобы посетители могли видеть журавлей и зимой". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

В целом в настоящее время в зоопарке работают над четырьмя проектами, которые будут реализованы к 2025 году.

"В этом году мы начали ПСД африканской саванны, ее территория где-то четыре гектара. Также обновим про проекту Арктика 1,5 гектара. Нацелены улучшить среду обитания рыся и снежного барса. По этим четырем проектам на следующий год начнутся строительно-монтажные работы. В африканской саванне будут жить 25 видов животных – это около 100 голов, там и зимние и летние вольеры будут. В Арктике поселим пять видов животных, 25 голов – белые медведи, писец, полярные волки, полярная сова и другие. Дальше продолжатся такие проекты, как Африка, обезьяненный рай. То есть зоопарк разделили на 11 частей и постепенно улучшаем его". Директор алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков

Директор алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков добавил, что организация начала выращивать в прудах рыб, которыми через два года будут питаться животные. Это позволит ежегодно экономить около 18 миллионов тенге.

"В прошлом году осенью закончилась реконструкция прудов. У нас их четыре. В этом году весной 3000 мальков зарыблили, на следующий год планируем столько же запустить. Через два года они вырастут до 40 сантиметров. Их будем отлавливать и кормить животных. Ими могут питаться пеликаны, медведи и хищные птицы". Директор алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков

Сеилхан Акилбеков отмечает, что основной проблемой в зоопарке остаются устаревшие инженерные сети, они изношены почти на 80%. А вот 70% старых вольеров намерены реконструировать до 2030 года.