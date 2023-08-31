Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

"Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира", – рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.

При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

Ранее был опубликован список обладателей грантов в магистратуру.