Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
Фото: bolashak.gov.kz
172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
"Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира", – рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.
При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.
В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.
Ранее был опубликован список обладателей грантов в магистратуру.
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