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Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Опубликован список обладателей стипендии "Болашак" Фото: bolashak.gov.kz
172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

С полным списком можно ознакомиться здесь

"Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира", – рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.

При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

Ранее был опубликован список обладателей грантов в магистратуру.

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