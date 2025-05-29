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События

189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак"

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Центр международных программ "Болашак" опубликовал полный список обладателей стипендии. Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 189 казахстанцев стали обладателями международной стипендии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в 2025 году конкурс проводили по новым правилам поэтапного отбора, включающим комплексное тестирование и персональное собеседование.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 13:04
Казахстанцам сообщили важную информацию касательно программы "Болашак"
"Из общего числа новых стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 – в докторантуре, а 15 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку "в лучших университетах и центрах мира", – уточнили в центре.

Список обладателей международной стипендии можно посмотреть по этой ссылке.

"Болашак" – международная образовательная стипендия президента РК. Цель программы – подготовка, переподготовка и повышении квалификации кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира.

22 мая 2025 года Конституционный суд разъяснил, что отработка в Казахстане по окончании учебы по программе "Болашак" является условием гражданского договора согласно закону.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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