189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак"

Центр международных программ "Болашак" опубликовал полный список обладателей стипендии. Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 189 казахстанцев стали обладателями международной стипендии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в 2025 году конкурс проводили по новым правилам поэтапного отбора, включающим комплексное тестирование и персональное собеседование.

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"Из общего числа новых стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 – в докторантуре, а 15 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку "в лучших университетах и центрах мира", – уточнили в центре.

Список обладателей международной стипендии можно посмотреть по этой ссылке.

"Болашак" – международная образовательная стипендия президента РК. Цель программы – подготовка, переподготовка и повышении квалификации кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира.

22 мая 2025 года Конституционный суд разъяснил, что отработка в Казахстане по окончании учебы по программе "Болашак" является условием гражданского договора согласно закону.