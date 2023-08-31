В Казахстане убрано 3,9 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур

3,9 млн га зерновых и зернобобовых культур убрано по всему Казахстану на сегодняшний день, что составляет 22,3% от запланированного объема, сообщает Zakon.kz.

Проведение уборочной кампании обсудили на заседании оперативного штаба под председательством вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека.

По последним данным, при средней урожайности 10,2 ц/га намолочено 3,9 млн тонн зерна. Средняя урожайность масличных составляет 7,1 ц/га, убрано порядка 63,1 тыс. га. Картофеля собрано 613,2 тыс. тонн с урожайностью 202 ц/га. Урожайность овощей в этом году составляет 227 ц/га, собрано около 1,8 млн тонн.

"В рамках обеспечения фермеров льготным дизельным топливом заключено договоров и оплачено 176,4 тыс. тонн горючего (41%), отгружено 156,6 тыс. тонн (37%). Основным вопросом успешного проведения уборочной кампании является обеспечение фермеров финансовыми средствами. Как и в прошлом году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составила 140 млрд тенге". Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

По линии Продкорпорации законтрактованы необходимые объемы поставки зерна, для чего было выделено 81,2 млрд тенге. Глава Продкорпорации отметил, что в этом году произведен форвардный закуп зерна общим объемом 290 тыс. тонн, а также выданы товарные кредиты на 600 тыс. тонн. Асылхан Джувашев обратил внимание акиматов областей на необходимость контролировать своевременную сдачу сельхозпродукции фермерами. Несвоевременное погашение форварда и товарных кредитов повлияет на лимиты в регионах в следующем году.

Вице-министр сельского хозяйства в свою очередь напомнил, что со следующего года для получения субсидий необходимо полностью оцифровать свои поля. По данным АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", по заявкам фермеров оцифровано всего 5 млн га. В некоторых регионах заявки на оцифровку отсутствуют, отметил Абулхаир Тамабек.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект правил кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса.