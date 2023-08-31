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Накануне Дня знаний в ЗКО открыли школу

открытие Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В селе Жалын района Байтерек накануне Дня знаний сдали в эксплуатацию основную школу. Прежнее здание 1970 года постройки рассчитано на 25 ученических мест. 24 года назад ее открыли как школу с казахским языком обучения, сообщает Zakon.kz.

За годы эксплуатации здание устарело и не отвечало требованиям времени. Новый объект образования вдвое больше. Он предназначен для 54 учащихся. Подрядчик ТОО "KazConstrucstionGroup" начав строительство в январе текущего года, завершил работы прямо к началу учебного года. В новом здании учащиеся будут получать образование в одну смену.

"Поздравляю вас от имени акима области с большим событием в вашем селе. Государство всегда делает упор на процветание сферы образования. Строится большое количество школ. За годы Независимости впервые в нашей области ведется строительство 23 очагов образования. Это особое внимание со стороны государства к сфере образования. В период с 2023 по 2025 годы в области запланировано строительство 18 школ на 16200 мест. Я хочу поблагодарить школьников и учителей за терпение. Работать и учиться в старом неприспособленном для уроков помещении было нелегко. И вот теперь ничто не мешает вам погрузиться полностью в мир знаний и новых открытий. Я желаю вам в этом огромных успехов!" Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов
школы, строительство

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

К слову, у данной школы и ранее были неплохие результаты. Три последние года были обладатели аттестата особого образца. Выпускник Кадыр Мерекеулы, призер областных творческих конкурсов, таких как "Менің Абайым!", "Qazaq Epos". Закончив эту школу с аттестатом особого образца поступил на грант в один из лучших ВУЗов Турции. Есть достижения и у других учеников.

открытие

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также отличаются и педагоги, ведущие в жизнь своих учеников. К примеру, Нурсия Алипкалиева отмечена дипломом 1 степени в номинации "Лучший поурочный план" в республиканском научно-практическом проекте "Үздік автор-2020". Есть успехи у учителей-предметников Куляш Бердекеновой, Арайлым Жанабаевой и других. А директор школы Анар Акбулатова отмечена нагрудным знаком "Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін".

класс

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

После торжественной части все участники праздника смогли ознакомиться с новыми условиями образовательного процесса. В новом очаге образования 14 кабинетов: мини-центр "Балдаурен", мультимедийный кабинет, мастерская для мальчиков и девочек, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет, лаборатория для предметов химии, физики и биологии. Интернет подведен к каждому кабинету. Есть 29 компьютеров и 11 интерактивных досок.

Разумеется, это совсем другие условия и другое качество развития. Дети и их родители были в восторге от своей новой школы.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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