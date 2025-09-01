"Келешек мектептері": в Астане открыли семь новых школ на 28 тысяч мест

В День знаний в Астане торжественно открыли семь новых школ, рассчитанных на 28 тысяч ученических мест (в две смены), сообщает Zakon.kz.

Все они построены в рамках национального проекта "Келешек мектептері" и оснащены современными кабинетами, лабораториями и спортивными залами в соответствии с новейшими технологиями и новыми требованиями. Напомним, что учебные заведения строятся в рамках реализации нацпроекта "Келешек мектептері" по поручению главы государства.

Фото: акимат Астаны

Новые учебные заведения отвечают требованиям безопасности и цифровизации. Их основная цель – создание комфортной образовательной среды для детей, ликвидация трехсменного обучения и снижение перегруженности школ.

На открытиях учебных заведений присутствовали вице-министры Министерства просвещения РК Едиль Оспан, Майра Мелдебекова и Асылбек Ахметжанов, заместитель акима города Астаны Есет Байкен и представители Управления образования города Астаны.

Фото: акимат Астаны

С начала нового учебного года в Астане ввели в эксплуатацию семь комфортных школ на 28 тыс. мест (в две смены). В общем в течение учебного года планируется открытие 15 новых школ.

Фото: акимат Астаны

В прошлом учебном году было открыто рекордное количество школ: это 24 школы на 66 000 ученических мест (в 2 смены). Из 24 школ – 16 комфортные школы. Эти меры позволяют поэтапно решать проблему трехсменного обучения и загруженности учебных заведений.

Фото: акимат Астаны

Напомним, на начало нового учебного года в столице функционируют 206 школ, это 122 государственные, 77 частных и семь республиканских школ с общим охватом более 310 тысяч учащихся.

В рамках плана модернизации системы образования на 2025-2027 годы утвержден перечень из 22 школ, подлежащих обновлению. В 2025 году уже капитально отремонтировано шесть учебных заведений. Кроме того, в первый класс в этом году пошли 31 тыс. детей.