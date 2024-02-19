Стал известен размер новых стипендий студентов Казахстана

В 2024 году стипендия студентов казахстанских колледжей увеличится на 50%. Об этом Zakon.kz 19 февраля 2024 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

По данным ведомства, с сентября 2023 года размер стипендии для 250 тыс. студентов колледжей увеличился на 50%.

В 2024 году она повысится еще на 50% с контингентом около 300 тыс. студентов.

Главный эксперт Департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов уточнил, что студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге.

"Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге". Дархан Сатанов

Кроме того, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – питанием и проездом.

Всего в колледжах страны обучаются 542 тыс. студентов, из них 344 тыс. охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.

16 февраля 2024 года сообщалось, что в Алматы студентам одного из вузов предлагали за 2 млн тенге перевестись с платного отделения на бюджетное.