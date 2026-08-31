Сколько школ откроют двери для учеников в Казахстане 1 сентября 2026 года
На сегодняшний день, согласно статданным, в нашей стране функционируют 8 048 общеобразовательных школ, что на 1,6% больше показателя 2024-2025 учебного года – 7 920 школ.
"Развитие образовательной инфраструктуры продолжается. За январь-июль 2026 года в Казахстане введено в эксплуатацию 32 общеобразовательные школы общей вместимостью 18 090 ученических мест, а также 32 дошкольные организации на 4 207 мест. Из них 14 школ и 26 дошкольных организаций расположены в сельской местности".Бюро национальной статистики
По данным БНС, наибольшее количество общеобразовательных школ за отчетный период введено в эксплуатацию в Туркестанской и Атырауской областях – по пять школ. В Актюбинской, Алматинской и Карагандинской областях введено по три школы. По две школы введены в Жамбылской области, а также в Алматы и Шымкенте.
Кроме того, за январь-июль 2026 года введено в эксплуатацию 9 учебных центров:
- 3 – в Кызылординской области,
- по 2 – в Шымкенте и Атырауской области,
- по 1 – в Алматинской и Жамбылской областях.
В Алматы введен в эксплуатацию Центр детского творчества площадью 10 662 кв. м, а в области Абай – Дворец школьников площадью 9 809 кв. м.
По информации Министерства просвещения РК, в 2026-2027 учебном году ожидается увеличение числа учащихся: в школы планируется принять более 4,1 млн детей, в том числе свыше 380 тыс. первоклассников.
Для сравнения: в 2025-2026 учебном году в школах обучались более 3,9 млн учащихся, из них свыше 363 тыс. детей пошли в первый класс.
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