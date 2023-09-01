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Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК РК чествовал деятелей спорта Актюбинской области

НОК РК чествовал деятелей спорта Актюбинской области Фото: НОК РК
Национальный Олимпийский комитет в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане продолжает цикл мероприятий в регионах. Торжественная церемония награждения деятелей спорта состоялась в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Актюбинскую область прославлял борец вольного стиля Нурислам Санаев, завоевавший на Олимпиаде-2020 в Токио бронзовую медаль. Богатую коллекцию наград дополняют "серебро" и "бронза" чемпионата мира. Еще одним спортивным героем региона является боксер Галиб Джафаров. Он дважды завоевывал медаль мирового первенства. В 2001 выиграл "серебро", а через два года стал чемпионом мира.

НОК РК чествовал деятелей спорта Актюбинской области

Фото: НОК РК


В рамках торжественного мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Юбилейными медалями и благодарственными письмами были награждены упомянутый выше Галиб Джафаров, неоднократный призер чемпионата Азии по дзюдо Саламат Утарбаев, заслуженный тренер РК по боксу Алимбек Балмагамбетов и другие деятели спорта Актюбиской области, внесшие огромный вклад в развитие Олимпийского движения в РК.

НОК РК чествовал деятелей спорта Актюбинской области

Фото: НОК РК

Добавим, что НОК РК продолжает празднование 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане. Торжественные акции с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта пройдут во всех регионах.

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