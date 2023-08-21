Национальный Олимпийский комитет РК чествовал деятелей спорта Атырауской области

Национальный Олимпийский комитет в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане продолжает цикл мероприятий в регионах. В рамках масштабной торжественной акции делегация НОК РК посетила Атыраускую область, сообщает Zakon.kz.

Атырауская область может по праву гордиться не только своей историей, но и земляками – талантливыми спортсменами, известными на весь Казахстан. Одним из главных спортивных символов региона является таеквондист Арман Чилманов. В 2008 году спортсмен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине. Также в его активе две "бронзы" чемпионата мира. В числе спортивных достижений Атырауской области можно назвать таеквондистов, которые являются лучшими в стране, в том числе Джансель Дениз — многократный призер международных турниров, участница Олимпийских игр и Лия Нуркина, представлявшая страну на ОИ-2008.

Фото: НОК РК

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет. За каждым из них стоят многочисленные награды, победы и успехи.

Фото: НОК РК

Юбилейными медалями и дипломами были награждены призер Олимпиады Арман Чилманов, призер международных соревнования Джансель Дениз, участник юношеских Олимпийских игр борец Евгений Поливадов, каратист Абильмансур Батыргали, баскетболист Ерканат Хайрошев.

