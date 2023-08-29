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НОК отметил деятелей спорта Абайской области за вклад в развитие Олимпийского движения

вклад в спорт Фото: пресс-служба НОК РК
Национальный Олимпийский комитет РК продолжает проводить специальные спортивные события в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане. Торжественная церемония награждения деятелей спорта состоялась в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Абайская область образована в 2022 году. Однако, несмотря на свою молодость, регион имеет богатую спортивную историю со своими героями. Именно в этой области проживает знаменитый тренер Ром Ильматов, посвятивший всю свою жизнь греко-римской борьбе и воспитавший немало чемпионов. За Абайскую область также выступает призер Кубка мира – четырехкратная чемпионка Азиатских игр Галина Вишневская-Шепоренко (биатлон).

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет. Каждый из них оставил глубокий след в истории казахстанского спорта.

Юбилейными медалями и дипломами были награждены легендарный тренер по греко-римской борьбе Ром Ильматов, чемпионка Азии по дзюдо Гульжан Исанова, тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лю-Ши, серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Ерлан Серикжанов.

Делегация НОК РК планирует посещение всех регионов Казахстана в рамках юбилейных мероприятий. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

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