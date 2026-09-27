"Показательные маневры никому не нужны": Токаев потребовал новых подходов к армии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку в Министерстве обороны после выявленных нарушений во время военных учений. Об этом 27 сентября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

На совещании с руководящим составом оборонного ведомства президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами. Отдельное внимание в выступлении было уделено безопасности личного состава.

Правительственная комиссия, считает глава государства, должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в соответствии с распоряжением президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны. Проверка охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии.

Комиссия, которую возглавила заместитель председателя совета безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Глава государства подчеркнул, что звания и должности не могут служить основанием для освобождения от ответственности. Этот вопрос находится на его личном контроле.

"Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача. В связи с этим мною произведены кадровые перестановки. Представляю вам нового министра обороны Айдоса Сакеновича Мырзахметова. Он вступает в должность в непростое время. На него возлагается исключительная ответственность, предстоит решить крайне сложные задачи. Нужны самые решительные действия", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на необходимость глубокой трансформации работы оборонного ведомства.

"На недавнем совещании с аппаратом Совета безопасности мною были сформулированы приоритеты работы в военной сфере. Наша армия застыла в прошлом веке. В то же время надо полностью перестраивать систему командования в соответствии с передовым международным опытом. Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы – формирование армии нового образца", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил перевести армию на рельсы цифровой трансформации и заменить человека технологиями там, где это возможно.

"Требуются новые подходы к развитию армии. Шаблонные решения, "показательные" маневры, красивые отчеты никому не нужны", – отметил президент.

Ранее Токаев принял нового министра обороны и поставил перед ним ряд задач.