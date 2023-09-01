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Студенты гильдии английских университетов навестили детский дом "Солнышко"

Студенты гильдии английских университетов навестили детский дом "Солнышко" Фото: фонд "Солнышко"
Студенческие сообщества казахстанцев из английских университетов UCL, LSE, King’s, Imperial, City, UAL, Warwick, Brunel, Exeter и Manchester на протяжении учебного года проводят совместные мероприятия со сбором средств на благотворительность.

На днях представители гильдии навестили фонд "Солнышко" в Илийском районе Алматинской области, где проживает 45 детей и 60 пенсионеров. Концепт единения детского дома и дома престарелых является уникальной практикой, которой нужна двойная поддержка.

Студенты гильдии английских университетов навестили детский дом

Фото: фонд "Солнышко"

Студенты закупили необходимые товары, которые помогут "Солнышко" дальше обеспечивать своих жителей.

"В преддверие начала учебного года мы с единомышленниками постарались оказать посильную помощь детям. Важность такой поддержки понимают все, но, к сожалению, не все находят время навестить подобные учреждения. Мы выражаем особую благодарность администрации и работникам фонда за их доброту и сочувствие. Ваш труд бесценен", – отметили студенты.

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