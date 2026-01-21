Погодный микс на 22 января: снег, ветер и туманы почти по всему Казахстану
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на четверг, 22 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно заявлению метеорологов, на большей части страны ожидается снег, связанный с прохождением атмосферных фронтальных разделов.
На юге прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами сильные. На западе, севере и юге – метель.
"В республике местами возможны туманы; на западе и юге – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, в южных и юго-восточных регионах прогнозируется усиление ветра.
Ранее специалисты предупреждали казахстанцев о морозах до -35°С по стране.
