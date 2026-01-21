#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Погодный микс на 22 января: снег, ветер и туманы почти по всему Казахстану

ели, горы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:18 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на четверг, 22 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению метеорологов, на большей части страны ожидается снег, связанный с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

На юге прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами сильные. На западе, севере и юге – метель.

"В республике местами возможны туманы; на западе и юге – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в южных и юго-восточных регионах прогнозируется усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:18
Снегопады и морозы снова на подходе к Алматы, Шымкенту и Астане

Ранее специалисты предупреждали казахстанцев о морозах до -35°С по стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Туман, гололед и сильный снег накроют Казахстан 6 января
17:29, 05 января 2026
Туман, гололед и сильный снег накроют Казахстан 6 января
Туман, ветер, снег: прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября
16:47, 21 сентября 2023
Туман, ветер, снег: прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября
Непогода надвигается на Казахстан 22 января: циклон принесет снегопады и сильный ветер с метелью
17:58, 21 января 2025
Непогода надвигается на Казахстан 22 января: циклон принесет снегопады и сильный ветер с метелью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: