Казахстанка задержана на Бали после инцидента с российским блогером

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня прокомментировали информацию о задержании гражданки РК на Бали, сообщает Zakon.kz.

Ранее из соцсетей стало известно, что на Бали арестовали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову. Ее подозревают в нападении на российскую блогершу Карину Фадееву в баре. По данным СМИ, суд отправил Алтайбекову под стражу на 60 дней, пока идет расследование.

Как следует из официального комментария МИД РК, который 21 января 2026 года предоставила пресс-служба:

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан известно о факте задержания гражданки РК в Индонезии. Обстоятельства дела и иные сведения уголовно-процессуального характера не подлежат разглашению. Процессуальный статус и применяемые меры определяются исключительно компетентными органами Индонезии в соответствии с национальным законодательством".

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что посольство РК в Индонезии оказывает гражданке консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции.

8 января 2026 года сообщалось, что МИД будет оказывать помощь казахстанцам, попавшим в затруднительное положение за рубежом. Соответствующие изменения приказом министра иностранных дел внесены в Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом".