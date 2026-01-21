#Казахстан в сравнении
Новости спорта

$
507.05
594.82
6.51
Общество

Казахстанка задержана на Бали после инцидента с российским блогером

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:04 Фото: pxhere
В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня прокомментировали информацию о задержании гражданки РК на Бали, сообщает Zakon.kz.

Ранее из соцсетей стало известно, что на Бали арестовали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову. Ее подозревают в нападении на российскую блогершу Карину Фадееву в баре. По данным СМИ, суд отправил Алтайбекову под стражу на 60 дней, пока идет расследование.

Как следует из официального комментария МИД РК, который 21 января 2026 года предоставила пресс-служба:

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан известно о факте задержания гражданки РК в Индонезии. Обстоятельства дела и иные сведения уголовно-процессуального характера не подлежат разглашению. Процессуальный статус и применяемые меры определяются исключительно компетентными органами Индонезии в соответствии с национальным законодательством".

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что посольство РК в Индонезии оказывает гражданке консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции.



, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:04
В Таиланде затонул катер с казахстанцами на борту: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

8 января 2026 года сообщалось, что МИД будет оказывать помощь казахстанцам, попавшим в затруднительное положение за рубежом. Соответствующие изменения приказом министра иностранных дел внесены в Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
